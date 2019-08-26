احدث الأخبار

“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب
أبرز المواد
 شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة
أبرز المواد
 أمير الجوف خلال زيارته لطبرجل : على رجال الأعمال العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة بما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في الاستثمارات
أبرز المواد
 برعاية الأمير سعود بن نايف.. افتتاح مبنى نادي المنطقة الشرقية الأدبي وموسمه الثقافي غدا الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يكرم إدارة ‏مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل‏
منطقة حائل
 بعد العثور عليها .. الكشف عن سر اختفاء “عبير” في إسطنبول
أبرز المواد
 سفارة المملكة بتركيا تعلن العثور على المواطنة المختفية في إسطنبول
أبرز المواد
 المملكة تسرِّع وتيرة خصخصة 4 قطاعات وتذلل العقبات
أبرز المواد
 دورات تدريبية في كتابة السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلة الوظيفية في ” لقاءات جدة” سبتمبر المقبل
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يؤكد دور الشباب في بناء الوطن
أبرز المواد
“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب

“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب

أبرز المواد
شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد

شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد

منطقة القصيم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة

أبرز المواد
أمير الجوف خلال زيارته لطبرجل : على رجال الأعمال العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة بما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في الاستثمارات

أمير الجوف خلال زيارته لطبرجل : على رجال الأعمال العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة بما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في الاستثمارات

أبرز المواد

بعد العثور عليها .. الكشف عن سر اختفاء “عبير” في إسطنبول

بعد العثور عليها .. الكشف عن سر اختفاء “عبير” في إسطنبول
http://almnatiq.net/?p=766484
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر أن عصابة سورية وراء اختطاف المواطنة “عبير العنزي” التي أعلنت سفارة المملكة في تركيا العثور عليها اليوم الاثنين.

ووفقاً لـ”سبق” فإن المصادر أكدت أن الخاطف هو شاب سوري الجنسية في بداية عقده الثالث من العمر ، قام بإيهام أسرة الضحية أنه سيساعدهم من أجل استعادتها ، نظراً لدرايته بعصابات الخطف باسطنبول.
وأوضحت أنه بعد الأخذ والرد بينهما ساورت الشكوك أخاها، واقتنع أن هذا “السمسار” هو الخاطف الفعلي والمتورط؛ لأنه صدرت منه بعض العبارات لا يعرفها إلا الخاطف نفسه، فبدأ يستدرجه حتى أمن الخاطف، ثم طلب أن يقابل شقيقها، لكنه رفض وتعذر بأنه خائف، لكن الخاطف تطوع للحضور، وبكل ثقة وطلب مبلغ ١٥٠ ألف دولار ليتم العملية ويوصلهم للعصابات، وهنا وافق شقيقها وفعلاً اتفقا على الموعد المحدد، ونسّق شقيق الضحية مع السفارة والأمن التركي.
بالفعل جاء الخاطف إليه وبدأ يتحدث عن المافيات في إسطنبول، وبعض جرائمهم، وكأنه ليس منهم، وطلب المبلغ وهنا قبض عليه الأمن التركي ثم اقتاده لقسم المخطوفين، وبعد الضغط عليه اعترف بأنه الخاطف وأخطرهم بمكان الضحية.

روابط ذات صلة

“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب

“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة
أمير الجوف خلال زيارته لطبرجل : على رجال الأعمال العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة بما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في الاستثمارات

أمير الجوف خلال زيارته لطبرجل : على رجال الأعمال العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة بما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في الاستثمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*