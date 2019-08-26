بعد العثور عليها .. الكشف عن سر اختفاء “عبير” في إسطنبول

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ذكرت مصادر أن عصابة سورية وراء اختطاف المواطنة “عبير العنزي” التي أعلنت سفارة المملكة في تركيا العثور عليها اليوم الاثنين.

ووفقاً لـ”سبق” فإن المصادر أكدت أن الخاطف هو شاب سوري الجنسية في بداية عقده الثالث من العمر ، قام بإيهام أسرة الضحية أنه سيساعدهم من أجل استعادتها ، نظراً لدرايته بعصابات الخطف باسطنبول.

وأوضحت أنه بعد الأخذ والرد بينهما ساورت الشكوك أخاها، واقتنع أن هذا “السمسار” هو الخاطف الفعلي والمتورط؛ لأنه صدرت منه بعض العبارات لا يعرفها إلا الخاطف نفسه، فبدأ يستدرجه حتى أمن الخاطف، ثم طلب أن يقابل شقيقها، لكنه رفض وتعذر بأنه خائف، لكن الخاطف تطوع للحضور، وبكل ثقة وطلب مبلغ ١٥٠ ألف دولار ليتم العملية ويوصلهم للعصابات، وهنا وافق شقيقها وفعلاً اتفقا على الموعد المحدد، ونسّق شقيق الضحية مع السفارة والأمن التركي.

بالفعل جاء الخاطف إليه وبدأ يتحدث عن المافيات في إسطنبول، وبعض جرائمهم، وكأنه ليس منهم، وطلب المبلغ وهنا قبض عليه الأمن التركي ثم اقتاده لقسم المخطوفين، وبعد الضغط عليه اعترف بأنه الخاطف وأخطرهم بمكان الضحية.