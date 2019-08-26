احدث الأخبار

أمير مكة المكرمة يرعى انطلاق فعاليات “ملتقى ومعرض العمرة”
أبرز المواد
 “الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب
أبرز المواد
 شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة
أبرز المواد
 أمير الجوف خلال زيارته لطبرجل : على رجال الأعمال العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة بما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في الاستثمارات
أبرز المواد
 برعاية الأمير سعود بن نايف.. افتتاح مبنى نادي المنطقة الشرقية الأدبي وموسمه الثقافي غدا الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يكرم إدارة ‏مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل‏
منطقة حائل
 بعد العثور عليها .. الكشف عن سر اختفاء “عبير” في إسطنبول
أبرز المواد
 سفارة المملكة بتركيا تعلن العثور على المواطنة المختفية في إسطنبول
أبرز المواد
 المملكة تسرِّع وتيرة خصخصة 4 قطاعات وتذلل العقبات
أبرز المواد
 دورات تدريبية في كتابة السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلة الوظيفية في ” لقاءات جدة” سبتمبر المقبل
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين
أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يرعى انطلاق فعاليات “ملتقى ومعرض العمرة”

أمير مكة المكرمة يرعى انطلاق فعاليات “ملتقى ومعرض العمرة”

أبرز المواد
“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب

“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب

أبرز المواد
شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد

شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد

منطقة القصيم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة

أبرز المواد

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يكرم إدارة ‏مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل‏

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يكرم إدارة ‏مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل‏
http://almnatiq.net/?p=766488
المناطق - حائل

كرم ‏مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح محمد العياد بحضور مساعده لقطاع التنمية الاستاذ احمد الزامل  إدارة ‏مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل‏ ممثلة  في الاستاذ عارف الخالد مدير المركز ومشرفي البرامج والأنشطة ‏بالمركز‏ نايف حجر وفهد النماش ‏والمشرف التعليمي محمد راشد‏ نظير‏جهودهم وتميزهم ‏بأعداد وتنفيذ في البرنامج والانشطة في  دار الايتام التي تخص الأبناء ..
وأكد العياد أن التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً للجنود المجهولين الذين وقفوا خلف نجاحات الأنشطة والفعاليات علی صعيد المركز كانت حافلة بالإنجازات، مشيرًا أن قسم الأنشطة والبرامج يمثل المحرك الأول لبرامج الإدارة الموجهة للابناء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام متمنيا لهم التوفيق في برامجهم المستقبلية  وفق استراتيجية معتمدة  وحرص على تنوع البرامج والفعاليات لضمان مشاركة جميع الأبناء التي أسهمت بإنجاح الفعاليات
مشيدا في جهود ادارة المركز وكل القائمين مما عزز من سير أعمال البرامج .

 

روابط ذات صلة

مقياس اختبار السلوك التكيفي.. برنامج تدريبي ينطلق في “تنمية حائل”

مقياس اختبار السلوك التكيفي.. برنامج تدريبي ينطلق في “تنمية حائل”
الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة

الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة
الطيران ينفي الغاء رحلات بمطار حائل ويعد بوجهات جديدة

الطيران ينفي الغاء رحلات بمطار حائل ويعد بوجهات جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*