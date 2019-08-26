مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يكرم إدارة ‏مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل‏

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كرم ‏مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح محمد العياد بحضور مساعده لقطاع التنمية الاستاذ احمد الزامل إدارة ‏مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل‏ ممثلة في الاستاذ عارف الخالد مدير المركز ومشرفي البرامج والأنشطة ‏بالمركز‏ نايف حجر وفهد النماش ‏والمشرف التعليمي محمد راشد‏ نظير‏جهودهم وتميزهم ‏بأعداد وتنفيذ في البرنامج والانشطة في دار الايتام التي تخص الأبناء ..

وأكد العياد أن التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً للجنود المجهولين الذين وقفوا خلف نجاحات الأنشطة والفعاليات علی صعيد المركز كانت حافلة بالإنجازات، مشيرًا أن قسم الأنشطة والبرامج يمثل المحرك الأول لبرامج الإدارة الموجهة للابناء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام متمنيا لهم التوفيق في برامجهم المستقبلية وفق استراتيجية معتمدة وحرص على تنوع البرامج والفعاليات لضمان مشاركة جميع الأبناء التي أسهمت بإنجاح الفعاليات

مشيدا في جهود ادارة المركز وكل القائمين مما عزز من سير أعمال البرامج .