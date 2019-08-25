برعاية الأمير سعود بن نايف.. افتتاح مبنى نادي المنطقة الشرقية الأدبي وموسمه الثقافي غدا الثلاثاء

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشهد نادي المنطقة الشرقية الأدبي في الدمام افتتاح مقره الجديد وموسمه الثقافي مساء غدًا ‪الثلاثاء، والذي يتزامن مع ذكرى مرور تأسيسه الثلاثين .

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بن عبد الله بودي بأن مبنى النادي بُذِل فيه الكثير من الجهد والوقت ليظهر بشكل يليق بمؤسسة ثقافية وطنية رائدة، مبينا بأنه أقيم على مساحة عشرة آلاف متر مربع بحي المزروعية بالدمام في أرض مخصصة للنادي ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق الطابق الأول يحتوي على قاعة محاضرات تتسع لـ 150 شخص تحمل اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز الداعمة لإنشاء هذه القاعة، كما يحتوي على مكتبه ثقافية وأدبية مفتوحة للجمهور في أوقات الدوام الرسمي للنادي صباحا ومساءً.

فيما يحتوي الدور الثاني على قاعة معارض، والدور الثالث يحتوي على مكاتب إدارية وقاعة تدريبية.

وأشار بودي إلي أنه خلال حفل افتتاح المبنى سيتم تدشين لوحة جدارية فنية تعد الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية تحتوي كتبا من تراثنا العربي والإسلامي ولمؤلفي ومؤلفات المنطقة وكتّاب وأدباء عالميين، كما سيتم تكريم 45 شخصية أدبية واجتماعية وكذلك الداعمين للنادي وأيضا رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النادي السابقة منذ التأسيس.

وعن الفعاليات المصاحبة لحفل افتتاح المبنى وذكرى تأسيسه الثلاثين أوضح رئيس النادي بأنه سينطلق برنامج ثقافي عن مشروع الترجمة الذي ألّفه النادي وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء يشارك فيه الاستاذ جبير المليحان رئيس النادي السابق والدكتور أحمد الشويخات عضو مجلس الشورى ومدير مشروع الترجمة والأستاذ بندر الحربي رئيس تحرير مجلة القافلة ومراجع المشروع وكذلك مشاركة رئيس النادي والمشرف العام على المشروع الأستاذ محمد بودي.

فيما يشهد اليوم الثاني بعد صلاة المغرب برنامج ” تجاربهم في عالم الكتابة والتأليف” يشارك فيها الدكتور هاشم الدعيس عضو مجلس الشورى السابق والدكتور حسن الهويمل والدكتور محمد الربيع والأستاذ أحمد الماجد والدكتور سامي بودي، وبعد صلاة العشاء تنطلق فعاليات الأمسية الشعرية التي يشارك فيها العديد من الأصوات الشعرية من المنطقة وخارجها.

وأشار إلى أن برنامج منصات توقيع الكتب للمؤلفين والمؤلفات في قاعة النادي تبداً من الرابعة عصرا وحتى التاسعة والنصف مساء.

ووجه رئيس النادي الدعوة إلى كل الكتاب والأدباء والمثقفين من أبناء وبنات المنطقة ورؤساء الأندية الأدبية للحضور والمشاركة مؤكدا بأن النادي يفتتح أبوابه للجميع بكل محبة واهتمام وتقدير .