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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8257.86 نقطة
http://almnatiq.net/?p=766503
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.19 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات زين السعودية, ثمار, التأمين العربية, دور, وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية, البلاد, دلة الصحية, ساب, وجرير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 2.19% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, زين السعودية، الراجحي, دار الأركان, والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 82.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3825.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 73 صفقة.

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