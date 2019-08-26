شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد

المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ستة متهمين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من عمرهم ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييفٍ من عددٍ من المنازل والمساجد ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.