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“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب

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“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب

“الحرس الوطني” يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه في ديراب
http://almnatiq.net/?p=766509
المناطق - الرياض

افتتح معالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري المهرجان للمرة الثانية والذي تنظمه الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.
وتجول معاليه على مرافق المهرجان التي تشتمل ملعب كرة القدم وهو ضمن مبادرات المراكز الترفيهية بالشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني وتهدف إلى تعليم أساسيات كرة القدم لفئة الشباب، بالإضافة لشارع الفنون الذي يحتوي على مجموعة من المبدعين من الشباب والشابات السعوديين في عدة مجالات فنية وحرفية، وشاهد معاليه مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعربة المكتبة المتنقلة والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الزوار، واطلع على تجربة المذيع التي تعد ضمن مبادرات فريق التواصل الداخلي بوزارة الحرس الوطني تهدف لاكتشاف الموهبين في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى مشاركة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعربة متنقلة للكشف عن الأسنان للأطفال.
ونوّه معاليه بالدعم غير المحدود الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني لمنسوبي الوزارة وأسرهم وموافقته الكريمة في دعم جميع المبادرات والتي كان منها إقامة فعاليات المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان الحرس الوطني بمدينة الملك سعود السكنية بديراب بالرياض، تحقيقاً لسبل الراحة وجودة الحياة داخل المدن السكنية لمنسوبي الوزارة .

 

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