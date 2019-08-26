احدث الأخبار

سفير المملكة في السودان يدشن المساعدات الطارئة لمنكوبي السيول والفيضانات
أبرز المواد
 للعمل في برنامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة إجراء المقابلة لـ (٢٩٩) معلمة و(١٤٩) مقدمة خدمة بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 استعراض تحديات ريادة الأعمال في جلسات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ
منطقة مكة المكرمة
 بمتابعة مستمرة من المدير العام تعليم الطائف يعلن جاهزيته التامة للعام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 غرفة القصيم تستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستثمار في مجلس الغرف السعودية
منطقة القصيم
 محافظ محايل المكلف يتفقد البلدية والمجلس البلدي وجادة محايل
منطقة عسير
 أمير الجوف يستقبل رؤساء اللجان والمزارعين المشاركين بمهرجان الفاكهة بطبرجل
منطقة الجوف
 الطفل عبدالله الزهراني لو عرف ولي العهد حفظه الله بحالتي ماتركني أتألم
أبرز المواد
 1150حافلة لنقل 48 ألف طالبة وطالبة بعسير
منطقة عسير
 ترقية عدد من موظفي بلدية النعيرية من المرتبة السادسة الى الحادية عشر
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء
أبرز المواد
 امير تبوك يستقبل امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي
أبرز المواد
سفير المملكة في السودان يدشن المساعدات الطارئة لمنكوبي السيول والفيضانات

سفير المملكة في السودان يدشن المساعدات الطارئة لمنكوبي السيول والفيضانات

أبرز المواد
للعمل في برنامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة إجراء المقابلة لـ (٢٩٩) معلمة و(١٤٩) مقدمة خدمة بتعليم الشرقية

للعمل في برنامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة إجراء المقابلة لـ (٢٩٩) معلمة و(١٤٩) مقدمة خدمة بتعليم الشرقية

المنطقة الشرقية
استعراض تحديات ريادة الأعمال في جلسات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ

استعراض تحديات ريادة الأعمال في جلسات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ

منطقة مكة المكرمة
بمتابعة مستمرة من المدير العام تعليم الطائف يعلن جاهزيته التامة للعام الدراسي الجديد

بمتابعة مستمرة من المدير العام تعليم الطائف يعلن جاهزيته التامة للعام الدراسي الجديد

منطقة مكة المكرمة

سفير المملكة في السودان يدشن المساعدات الطارئة لمنكوبي السيول والفيضانات

سفير المملكة في السودان يدشن المساعدات الطارئة لمنكوبي السيول والفيضانات
http://almnatiq.net/?p=766590
المناطق _ الخرطوم

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم توزيع المساعدات الطارئة التى قدّمتها (الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية) لمنكوبي السيول والفيضانات بمنطقة (ودرملى) 70 كيلومتراً شمال العاصمة السودانية الخرطوم التى غمرتها المياه بالكامل، وذلك بحضور مدير مكتب الهيئة بالسودان حامد بن عاتق الرفاعي، والدكتور طه عمر الخطيب المدير العام للبرامج والرعايات، ولفيف من قيادات المنطقة.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان في كلمة له خلال مخاطبته المنكوبين بالمخيم: جئنا لتفقد أحوالكم، ونؤكد لكم أن المملكة تقف معكم قلبًا وقالبًا.
وأكد أن النكبة التي حدثت للمنطقة هي قضاء وقدر يتقبّله المؤمن بصبر وإيمان، مبيناً أن الخيام والناموسيات والسجادات والمواد التموينية التى قدمتها المملكة هي مساعدات طارئة لاحتواء الموقف وإيقاف أي تدهور قد ينتج عن كارثة الفيضان.
وأوضح أن مزيدًا من المساعدات ستصل للمتأثرين الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المملكة درجت على تقديم المساعدات لكل المحتاجين فى جميع أنحاء العالم.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة تحترم خيار الشعب السوداني فى اختياراته السياسية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للحكومة الانتقالية لتعبر بالسودان إلى برّ الأمان.
من جانبه قال الدكتور طه عمر الخطيب المدير العام للبرامج والرعايات بالهيئة: إن هذه المساعدات تأتي في إطار السند والدعم للشعب السودانى في هذه المحنة.
من جانبهم عبّر المواطنون عن شكرهم وسعادتهم للزيارة الكريمة من السفير للتخفيف عليهم ومواساتهم في ضررهم، وأكدوا أن ما تقدمه المملكة من دعم متواصل للسودانيين يعبّر عن معدنهم الأصيل وأخلاقهم الكريمة تجاه الشعب السوداني.
وكان السفير بن جعفر قد قام بتدشن مخيم صحي متكامل لمقابلة احتياجات متضرري الفيضان.

روابط ذات صلة

الطفل عبدالله الزهراني لو عرف ولي العهد حفظه الله بحالتي ماتركني أتألم

الطفل عبدالله الزهراني لو عرف ولي العهد حفظه الله بحالتي ماتركني أتألم
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء
امير تبوك يستقبل امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

امير تبوك يستقبل امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*