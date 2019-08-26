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بمتابعة مستمرة من المدير العام تعليم الطائف يعلن جاهزيته التامة للعام الدراسي الجديد

بمتابعة مستمرة من المدير العام تعليم الطائف يعلن جاهزيته التامة للعام الدراسي الجديد

منطقة مكة المكرمة
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بمتابعة مستمرة من المدير العام تعليم الطائف يعلن جاهزيته التامة للعام الدراسي الجديد

بمتابعة مستمرة من المدير العام تعليم الطائف يعلن جاهزيته التامة للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=766601
الطائف - عادل الزهراني

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على جاهزيتها التامة لبداية العام الدراسي الجديد وتوزيع جميع المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس ، ما يضمن الانطلاقة الجادة لجميع الطلاب والطالبات من أول يوم دراسي .

وقد عملت الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في أمانة إدارة التعليم قسم المقررات الدراسية مع إدارة المستودعات ومنسوبيها على وصول المقررات المدرسية لجميع مدارس المحافظة حسب مكاتب التعليم الداخلية والخارجية قبل بدء العام الدراسي الجديد ، حيث تم إعداد خطة توضح الإجراءات والآلية في استلام المقرارت بناء على توجيهات المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ، وقد تم تحديد المهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات الدراسية ، والمساعدة في تسلسل الإجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية ، لضمان دقة المعلومات وعدم تداخل الجهات ، كما تم تحديد النماذج التي تسهم في تسريع وتوثيق العمل ، كي تسهل المتابعة الاحصائية والإشراف على المقررات الدراسية .

وتضمنت مراحل وآلية التنفيذ لتوزيع المقررات الدراسية إلى أربعة محاور ، منها البيانات التفصيلية لجميع مدارس التعليم العام في الطائف من خلال نظام نور ، ومعالجة وتحليل البيانات وتصنيفها حسب المرحلة ونوع الدراسة ، وتوزيع المقررات الدراسية من خلال خطة معدة ومجدولة زمنياً ، وأخيرا متابعة وصول المقررات الدراسية لكل طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني .

من جانبه ، أشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ، على الجهود المبذولة في وصول المقررات الدراسية للمستودعات ومن ثم ترحيلها للمدارس ، مؤكدا أن الإدارة تسعى إلى إستقرار الميدان التربوي وضمان انطلاقة العملية التعليمية بوصول جميع المقررات الدراسية للمدارس بين يدي الطلبة منذ الحصة الأولى .

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