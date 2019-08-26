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للعمل في برنامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة إجراء المقابلة لـ (٢٩٩) معلمة و(١٤٩) مقدمة خدمة بتعليم الشرقية

للعمل في برنامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة إجراء المقابلة لـ (٢٩٩) معلمة و(١٤٩) مقدمة خدمة بتعليم الشرقية

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للعمل في برنامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة إجراء المقابلة لـ (٢٩٩) معلمة و(١٤٩) مقدمة خدمة بتعليم الشرقية

للعمل في برنامج رياض الأطفال والطفولة المبكرة إجراء المقابلة لـ (٢٩٩) معلمة و(١٤٩) مقدمة خدمة بتعليم الشرقية
http://almnatiq.net/?p=766608
الدمام - عبدالله السعيدي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مقابلات المرشحات لبرنامج رياض الأطفال، وذلك للعمل في مدارس الطفولة المبكرة التي استحدثتها الوزارة في عدد من المدارس خلال هذا العام كمرحلة أولى، وذلك ضمن مشروع تطوير برامج الطفولة المبكرة عبر شركة تطوير التعليم القابضة.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الشرقية فاطمة الناصر بأن المقابلات أجريت مع عدد من المتقدمات المرشحات للمقابلة الشخصية واللاتي بلغ عددهن (٢٩٩ )، معلمة مرشحة للعمل في مدارس رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة، و(١٤٩) مرشحة على وظيفة مقدمة خدمة، وتم تشكيل لجان تنظيمية لمقابلات المعلمات من شؤون المعلمات، ولجان تنظيمية من الموارد البشرية لمقدمات الخدمة.

وأشارت الناصر بأن مدارس (الطفولة المبكرة) تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات، وتعد فرصة كبيرة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية والعمل على تحسين جودة التعليم ورفع نسبة مرحلة الطفولة المبكرة من ١٧% في عام ٢٠١٨ إلى ٩٥ % في عام ٢٠٣٠ ، وكذلك تطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج أفضل لباقي مراحل التعليم.

وألمحت بأنه وفقاً لتعليمات الوزارة فإنه سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية (١،٢،٣ ) ابتدائي للمعلمات على أن يكون هناك  فصول دراسية منفصلة للطلاب وأخرى للطالبات ودورات مياه خاصة للطلاب والطالبات، مؤكدة بأن مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل المهارات والمعارف والقيم حيث تشكل المرحلة الأهم في حياته كما أنها تساعد على بناء المهارات في مرحلة يتطور فيها دماغ الطفل وهي استثمار في المستقبل.

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