أمير المدينة المنورة بالنيابة يلتقي رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

المناطق - المدينة المنورة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة ، على فعاليات رالي داكار السعودية ، ورالي العلا نيوم ، أحد جولات بطولة السعودية للراليات الصحراوية، جاء ذلك خلال استقبال سموه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، واستمع سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة إلى شرح مفصل قدمه عبد الله باخشب المشرف العام على الراليات في المملكة.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة أن تلك المسابقات الرياضية تحظى برعاية واهتمام من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، الذي يولي اهتمامه بالشباب واعتبارهم مكوناً أساسياً من مكونات التنمية.

مبيناً سموه أن الأهتمام بتلك المسابقات التي تستهدف فئة الشباب وتنمي القطاع السياحي والاقتصادي في المناطق ، تحتم بذل الجهود لمواصلة مسيرة النجاح والاستضافات المتميزة التي تبرز مكانة ودور المملكة رياضياً .

ووجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، الجهات ذات العلاقة ، بتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا الحدث الوطني العالمي والذي يعد الأبرز في الراليات الصحراوية على مستوى العالم .

وثمن سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، دعم سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة ، للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات ، وتوجيه سموه للقطاعات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة .

و أضاف سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن الرياضة في المملكة تحظى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ، مما اسهم في تطويرها وإبرازها على خارطة الرياضة العالمية، مبينا أن إمارات المناطق و هيئة الرياضة ، شركاء وداعمين لإنجاح مثل هذه المسابقات ،التي تساعد أبناء الوطن على تطوير مهاراتهم وإبراز قدراتهم بما يخدم الحركة السياحية والرياضية في المملكة .