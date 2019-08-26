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أمير ⁧‫الباحة‬⁩ يترأس الاجتماع الدوري لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الأمنية بالمنطقة

أمير ⁧‫الباحة‬⁩ يترأس الاجتماع الدوري لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الأمنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=766626
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية (يحفظهم الله)  بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الدوري لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الأمنية بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بديوان الامارة اليوم
و في بداية الاجتماع أكد سموه على ضرورة الاهتمام بالجوانب الأمنية بالمنطقة كلٌ فيما يخصّه وعلى الإدارات الأمنية اتخاذ الإجراءات الحازمة بكل ما يمس أمن المواطن والمقيم
والحرص على تكثيف الجهود حيال حفظ الأمن وتحقيق السلامة والأمن للجميع و متابعة تنفيذ مايرد اليهم من مقام الإمارة بصفه خاصة وايضا الاهتمام بما يدور في نفس الإدارات الأمنية واعطاء الأقسام الهامة ذات الطابع السري كفاءات ذات صلة بعملهم وأن يشاد بكل مجتهد ويشجع على عمله.
مؤكدا على الجميع متابعة كل مايخص المنطقة والمحافظات والمراكز المرتبطة بها في جميع المجالات للنهوض بها والتركيز على الجوانب الامنية في كل حد من حدود المراكز ومعالجة أوجه القصور أولا بأول مع اهمية متابعة أعمال لجان التعديات وتفعيل توصيات المجالس المحلية والبلدية.
بعد ذلك ناقش سمو أمير الباحة والمجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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