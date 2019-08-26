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إدارة “تعليم الجوف” تستلم جميع المقررات المدرسية

إدارة “تعليم الجوف” تستلم جميع المقررات المدرسية

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إدارة “تعليم الجوف” تستلم جميع المقررات المدرسية

إدارة “تعليم الجوف” تستلم جميع المقررات المدرسية
http://almnatiq.net/?p=766627
الجوف - محمد الحسن

استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع المقررات المدرسية لجميع المراحل، وتعمل على ترحيلها إلى مدارس المنطقة  .
وتأمل المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي أن يكون ذلك عنواناص لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالطلاب على اعتبارهم محور العملية التعليمية، والبدء من اليوم الأول في تسليم المقررات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات .

وثمن جهود الزملاء في المستودعات والمقررات المدرسية، وذلك بعد أن اطمأن على سير الأعمال وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، كما ثمن تعاون وحرص قادة وقائدات المدارس باستلام جميع المقررات الدراسية وتجهيزها لتسليمها للطلاب والطالبات، وتهيئة البيئة المحفزة للمعلم والطالب.
من جانبه، قال مشرف المقررات المدرسية الأستاذ طويرق بن نزال الفهيقي أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية، وتم توزيعها إلى المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور بعد وضع خطة جغرافية بدأت من الأسبوع الماضي وتمت تغطية كامل المدارس واستقبال طلبات النقص بعد
النقل والإضافة ما بين المدارس وسيتم تسديدها قبل عودة الطلاب .

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