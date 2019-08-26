بلدي طبرجل يقر المتابعة والتأكيد على المقاولين بالتنفيذ حسب الخطة والوقت المحدد

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http://almnatiq.net/?p=766631
الجوف - محمد الحسن

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طبرجل بمنطقة الجوف اليوم الأثنين اجتماعه العادي برئاسة رئيس المجلس الأستاذ فرحان هطيلان الشراري وحضور الأعضاء وفي بدايه الجلسة شكر رئيس المجلس جميع اللجان والعاملين المشاركين في في مهرجان الفاكهة على هذا النجاح والتميز وبعد ذلك استعرض المجلس المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

وذكر الأستاذ عبدالله لافي الهريويل  عضو المجلس والمتحدث الرسمي له  أن المجلس أصدر بعض القرارات والتوصيات ومنها:
أقر المجلس ان على البلدية متابعة المشاريع المتعثرة والتأكيد على المقاولين بتنفيذ تلك المشاريع حسب الخطة والمدة المحددة وتزويد المجلس بنسبة الانجاز أولا بأول
واوصى المجلس بتحسين وتجميل الطريق الدولي والتنسيق مع إدارة الطرق والنقل بذلك.
وأضاف الهريويل أن المجلس أوصى بضرورة مخاطبة شركة الكهرباء وذلك لمعالجة وتصحيح موقع بعض عدادات الكهرباء الواقعة في الشوارع لضمان سلامة المواطنين.
كما أوصى المجلس بعمل الترتيبات والتجهيزات اللازمة والاستعداد لليوم الوطني السعودي .. واطلع المجلس على طلبات بعض المواطنين. وتم احالتها للبلدية لإكمال اللازم. كما تم استعراض التعاميم الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشائنها.

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