أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار

المناطق - تبوك

نظم النادي الأدبي بتبوك مساء أمس ندوة بعنوان ” صناعة الأفلام رؤية وحوار ” بحضور أعضاء النادي والمثقفين والفنانين والمهتمين في المجال بالمنطقة وذلك في الصالة الثقافية بمقر النادي بتبوك حيث يأتي إقامة الندوة في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.

وبدأت فعاليات الندوة التي أدارتها عضوة النادي نورة العنزي بمشاركة الممثلين علي السحيمي وعلي الشقيقي بعرض فلمين قصيرين عقب ذلك سلط كل من علي السحيمي وعلي الشنقيطي الضوء على صناعة الأفلام وإيجابياتها على المجتمع والأفكار الإبداعية في الأفلام وتنميتها كما استعرضت الندوة أهم الحلول للعقبات التي تواجه مستقبل صناعة الأفلام السعودية وكل ما يتعلق بصناعة الأفلام القصيرة وإنتاجها.