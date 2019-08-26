السياري يرأس الاجتماع التحضيري لليوم الوطني

المناطق _ الباحة

ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري الاجتماع التحضيري لليوم الوطني بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي بداية الاجتماع نقل السياري تحيات وحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بأهمية الاستعداد المبكر والجيد لهذه المناسبة الغالية على الجميع مع أهمية مشاركة كافة القطاعات الحكومية وان تكون البرامج نوعية وتعزز الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وماتشهده المنطقة من تطور في كافة المجالات في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.

بعد ذلك ناقش المجتمعون جدول الأعمال والمتضمن إقرار العديد من البرامج.