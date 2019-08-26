المجلس البلدي يزور طريق ال 100 وحي المنسك

قام رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اللواء محمد بن سعيد آل بريق يرافقه من أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير م محمد العاطفي والاستاذ محمد سعد وامين المجلس وبحضور وكيل الامين للمشاريع م احمد ناصر والمهندس خالدمفرج مشرف المشروع والاستشاري ومقاول المشروع بزيارة لطريق ال 100 يوم الاثنين 25 / 12 / 1440 هـ والتقى المجلس خلال الزيارة بعدد من المواطنين لمعرفة ما لديهم من شكاوي وتقريب وجهات النظر مع الامانة واقناع المواطنين بأهمية التعاون لاكتمال الطريق الذي سيمثل شريان تجاري للقرية وستعم الفائدة للمنطقة باكملها واستكمل الفريق الجوله على بقية اجزاءطريق ال 100 للاطلاع على ما تم انجازه والأماكن التي تحتاج متابعة وقد تم تكليف عضو اللجنه الفنيه م محمد العاطفي باستلام ملف هذا المشروع مع المشرف من الامانه لمعرفة خريطة العمل بهذا المشروع وكافة التفاصيل المتبقيه وتقديم الدعم المطلوب من المجلس للامانه لانجاز المشروع في الزمن المحدد له

وانتهت الجوله بزيارة طريق الثلاثين والذي يسير فيه العمل بشكل جيد ومتواصل عدا الجزء الاول منه والذي اعترض احد المواطنين على التنفيذ بداعي عدم انتهاء اجراءات نزع ملكية العقار وسوف يتم الاستمرار في التواصل مع المواطن واخوانه لانهاء الخلاف والعمل على استمرار المشروع حيث ان كافة مستحقات المواطن محصوره وجزء من مبلغ التعويض جاهز للصرف والجزء الاخر محصور وجاري العمل على صرفه والذي او ضحه الوكيل للمشاريع ولا يستغرب على كافة مواطني هذه المنطقه التعاون الدائم مع كافة الجهات الحكوميه لانجاز المشاريع التي تخدم التنميه لكافة شرائح المجتمع علما بان المستفيد الاول من هذا المشروع هو المواطن نفسه

واشار رئيس المجلس إلى أن هذه الزيارات سيكون لها أكبر الأثر في دعم المشاريع التي تخدم التنميه والعمل على ازالة كافة العوائق التي تعترض سير المشاريع مع النظر الى احتياجات المواطنين وإيصال طلباتهم وأصواتهم إلى طاولة المسولين

وقدم رئيس المجلس شكره للمواطنين على تعاونهم المثمر لانجاح هذا المشروع الحيوي والهام والذي يعتبرا الطريق الرديف الذي يربط بين كل من مدينة ابها ومحافظة خميس مشيط.