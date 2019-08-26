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الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خطيب المسجد الأقصى

الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خطيب المسجد الأقصى

أبرز المواد

الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خطيب المسجد الأقصى

الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خطيب المسجد الأقصى
http://almnatiq.net/?p=766658
المناطق _ بيروت

استنكرت قيادة الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان، الممارساتِ العدوانية الإسرائيلية في القدس المحتلة واقتحامَ قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الدكتور الشيخ عكرمة صبري، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين، واستدعاءَه للتحقيق.
ورأت قيادة الفصائل في بيان اليوم، أن اقتحام الاحتلال لمنزل الشيخ عكرمة صبري جاء في سياق التصعيد العدواني الإسرائيلي في القدس المحتلة والإجراءات الجارية لتهويد القدس وهدم المسجد الأقصى .
وأكدت القيادة الفلسطينية في لبنان أن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس واقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري يشكل مخالفة فاضحة لأبسط المواثيق الدولية الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة وفي الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية مقاومة التمييز العنصري.
ودعت قيادة الفصائل في بيانها المرجعيات العربية والدولية لتحرك عاجل من أجل وقف هذا العدوان المتصاعد والمتكرر يوميا في القدس المحتلة .

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