احدث الأخبار

تعليم تبوك يدشن الحملة الإعلامية لنشر ثقافة الإستعداد للعام الدراسي الجديد
منطقة تبوك
 ٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية
منطقة تبوك
 “ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة
أبرز المواد
 أسرة المفقود المطيري بحزم القصيم تناشدكم البحث عنه
منطقة القصيم
 تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم
منطقة تبوك
 بدء المؤتمر الخامس لمعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية في جنيف
أبرز المواد
 الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خطيب المسجد الأقصى
أبرز المواد
 المجلس البلدي يزور طريق ال 100 وحي المنسك
منطقة عسير
 مؤشر “يسّر” يصنف هيئة الاتصالات ضمن أفضل 3 جهات في الحكومة الرقمية
أبرز المواد
 السياري يرأس الاجتماع التحضيري لليوم الوطني
منطقة الباحة
 أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار
منطقة تبوك
تعليم تبوك يدشن الحملة الإعلامية لنشر ثقافة الإستعداد للعام الدراسي الجديد

تعليم تبوك يدشن الحملة الإعلامية لنشر ثقافة الإستعداد للعام الدراسي الجديد

منطقة تبوك
٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك

٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك

منطقة تبوك
تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

منطقة تبوك
“ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة

“ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة

أبرز المواد

تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم

تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم
http://almnatiq.net/?p=766665
المناطق _ خالد الضبيبي
وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم” تراحم” بمنطقة تبوك 200 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات من مستفيدي خدمات اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد الحارثي أن برنامج الحقائب المدرسية يأتي في إطار اهتمام تراحم بطلاب الأسر المستفيدة من برامجها خاصة مع بدء العام الدراسي مشيرًا إلى أن الحقيبة الواحدة تشتمل على العديد من الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب والطالبات.
وأعرب الحارثي عن شكره وتقديره للداعمين المشاركين في برامج الجمعية داعيًا الميسورين من أبناء وبنات المنطقة لمد يد العون والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد واقتراب دخول فصل الشتاء بالمنطقة.

روابط ذات صلة

تعليم تبوك يدشن الحملة الإعلامية لنشر ثقافة الإستعداد للعام الدراسي الجديد

تعليم تبوك يدشن الحملة الإعلامية لنشر ثقافة الإستعداد للعام الدراسي الجديد
٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك

٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك
تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*