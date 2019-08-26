تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم

المناطق _ خالد الضبيبي

وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم” تراحم” بمنطقة تبوك 200 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات من مستفيدي خدمات اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد الحارثي أن برنامج الحقائب المدرسية يأتي في إطار اهتمام تراحم بطلاب الأسر المستفيدة من برامجها خاصة مع بدء العام الدراسي مشيرًا إلى أن الحقيبة الواحدة تشتمل على العديد من الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب والطالبات.

وأعرب الحارثي عن شكره وتقديره للداعمين المشاركين في برامج الجمعية داعيًا الميسورين من أبناء وبنات المنطقة لمد يد العون والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد واقتراب دخول فصل الشتاء بالمنطقة.