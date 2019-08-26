احدث الأخبار

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية
منطقة تبوك
 “ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة
أبرز المواد
 أسرة المفقود المطيري بحزم القصيم تناشدكم البحث عنه
منطقة القصيم
 تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم
منطقة تبوك
 بدء المؤتمر الخامس لمعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية في جنيف
أبرز المواد
 الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خطيب المسجد الأقصى
أبرز المواد
 المجلس البلدي يزور طريق ال 100 وحي المنسك
منطقة عسير
 مؤشر “يسّر” يصنف هيئة الاتصالات ضمن أفضل 3 جهات في الحكومة الرقمية
أبرز المواد
 السياري يرأس الاجتماع التحضيري لليوم الوطني
منطقة الباحة
 أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار
منطقة تبوك
 ترامب يؤكد وحدة مجموعة السبع بشأن إيران
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يوجه بوقف اطلاق النار بثلاث محافظات
أبرز المواد
تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

منطقة تبوك
“ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة

“ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة

أبرز المواد
أسرة المفقود المطيري بحزم القصيم تناشدكم البحث عنه

أسرة المفقود المطيري بحزم القصيم تناشدكم البحث عنه

منطقة القصيم
تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم

تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم

منطقة تبوك

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية
http://almnatiq.net/?p=766674
المناطق - تبوك
تواصل المستودعات المركزية والإدارات ذات العلاقة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفيذ المرحلة النهائية لتسليم المقررات الدراسية لجميع المراحل وترحيلها إلى مكاتب التعليم الخارجية “تيماء، ضباء، الوجه، أملج، حقل والبدع”  وتوزيعها كذلك على مدارس المنطقة بمتابعة المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.
ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد لضمان وصول المقررات إلى مدارس المنطقة قبل اليوم الدراسي الأول نحو بداية مميزة للعام الجديد.
وأكد المدير العام للتعليم أن الادارة العامة للتعليم حرصت على تسخير الإمكانات كافة بتوجيهات ودعم من معالي وزبر التعليم بما يحقق النجاح لترحيل المقررات الدراسية إلى المكاتب الخارجية والمدارس في المنطقة لافتًا الانتباه إلى أن عملية الترحيل تتم وفق خطة محددة ومجدولة زمنيًا لإتمام عملية الترحيل في وقتها المحدد.
ونوه العُمري بجهود لجنة الاستعداد للعام الدراسي وإدارة المستودعات المركزية وقسم المقررات المدرسية ومكاتب التعليم في متابعة عملية ترحيل المقررات الدراسية وتسليمها أولاً بأول.

روابط ذات صلة

تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم

تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم
أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار

أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار
انطلاق الملتقى السادس بتبوك بعد غدٍ الأربعاء لأندية ذوي الإعاقة بالمملكة

انطلاق الملتقى السادس بتبوك بعد غدٍ الأربعاء لأندية ذوي الإعاقة بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*