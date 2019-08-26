احدث الأخبار

٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية
منطقة تبوك
 “ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة
أبرز المواد
 أسرة المفقود المطيري بحزم القصيم تناشدكم البحث عنه
منطقة القصيم
 تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم
منطقة تبوك
 بدء المؤتمر الخامس لمعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية في جنيف
أبرز المواد
 الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خطيب المسجد الأقصى
أبرز المواد
 المجلس البلدي يزور طريق ال 100 وحي المنسك
منطقة عسير
 مؤشر “يسّر” يصنف هيئة الاتصالات ضمن أفضل 3 جهات في الحكومة الرقمية
أبرز المواد
 السياري يرأس الاجتماع التحضيري لليوم الوطني
منطقة الباحة
 أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار
منطقة تبوك
 ترامب يؤكد وحدة مجموعة السبع بشأن إيران
أبرز المواد
٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك

٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك

منطقة تبوك
تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

منطقة تبوك
“ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة

“ديوان المظالم” يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة

أبرز المواد
أسرة المفقود المطيري بحزم القصيم تناشدكم البحث عنه

أسرة المفقود المطيري بحزم القصيم تناشدكم البحث عنه

منطقة القصيم

٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك

٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك
http://almnatiq.net/?p=766678
المناطق - تبوك
وزعت أمانة منطقة تبوك 90 حاوية ضمن مشروع استثماري يهدف إلى توزيع 350 حاوية صديقة للبيئة على عدة مراحل في أنحاء متعددة من المدينة، لجمع الملابس المستعملة والاستفادة منها.
وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد المخلفي أن الأمانة ومن خلال طرحها لهذا المشروع الاستثماري تهدف إلى وقف عشوائية رمي الملابس المستعملة في حاويات النفايات المنزلية مبيناً أن هذه الحاويات تعمل بالطاقة الشمسية وتتميز بأنها محكمة الإغلاق لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض إضافة لمقاومتها للرطوبة ومياه الأمطار.

روابط ذات صلة

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية
تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم

تراحم تبوك توزع حقيبة مدرسية على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم
أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار

أدبي تبوك ينظم ندوة “صناعة الأفلام رؤية وحوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*