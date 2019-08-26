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تعليم تبوك يدشن الحملة الإعلامية لنشر ثقافة الإستعداد للعام الدراسي الجديد

تعليم تبوك يدشن الحملة الإعلامية لنشر ثقافة الإستعداد للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=766681
تبوك - فايز السميري
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الحملة الإعلامية التي تنفذها إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك لنشر ثقافة الاستعداد للعام الدراسي الجديد تحت شعار ” معاً نبدأ”، وتتضمن الحملة فعاليات متنوعة وهادفة، وتعكس جهود تعليم تبوك للاستعداد للعام الدراسي الجديد، بما يحقق بداية ناجحة ومتميزة.
وشملت الحملة الإعلامية تفعيل وسائل التواصل الإجتماعي، وبث رسائل لتوعية الطلاب عبر منصات التواصل المختلفة للإدارة لنشر ثقافة احترام قيمة الوقت والانضباط، بالعبارات التحفيزية للاستعداد الأمثل للعام الدراسي، ونشر لوحات ترحيبية في شوارع وميادين تبوك، وتسليط الضوء على استعدادات لجان الاستعداد والإدارات ومكاتب التعليم كافة، إضافة إلى المقاطع المرئية وتصاميم الانفوجرافيك والبنرات التوعوية والتحفيزية للميدان.
وحث مدير التعليم الجميع على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز جهود الإدارات والمدارس واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، ونشر ثقافة الانضباط والبداية الجادة في الميدان التعليمي من خلال المنصات الإعلامية المتاحة.

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