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محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” الحبيب “

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” الحبيب “

منطقة جازان

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” الحبيب “

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” الحبيب “
http://almnatiq.net/?p=766692
صبيا _ فضة عطيف

أدى محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود وجموع المصلين بعد صلاة عصراليوم الأثنين صلاة الميت, بجامع الخالدية بمحافظة صبيا على شهيد الواجب العريف سلطان حسين سلطان حبيب من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز  أمير منطقة جازان بالنيابة ، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مشيدا بما يقدمه منسوبي القوات المسلحة ومختلف القطاعات العسكرية من تضحيات وواجب ديني ووطني للدفاع عن الدين والوطن وهو محل فخر واعتزاز للجميع.

فيما أعرب ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة على الشهيد مع محافظ صبيا ، عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة وعددا من المسؤولين والمشايخ وجموعا من أهالي المحافظة.

 

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