احدث الأخبار

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
أبرز المواد
 شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !
أبرز المواد
 مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟
أبرز المواد
 تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر
أبرز المواد
 عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا
أبرز المواد
 بالفيديو : “النصر” يهزم “السد” القطري بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 «ديوان المظالم» يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه
أبرز المواد
 مقتل عنصر من مليشيا الحرس الثوري قرب حدود العراق
أبرز المواد
 التعليم: وصول جميع الكتب الدراسية إلى الإدارات في جميع أنحاء المملكة
أبرز المواد
 جدل حول تأنيث الأوصاف في الظهور الأول لمتحدثة التعليم
أبرز المواد
 الجوازات تنفي ماتم تداوله بشأن السماح بسفر العسكريين دون إجازة خارجية 
أبرز المواد
 أمطار على مدينة تبوك وضواحيها
أجواء المناطق
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

أبرز المواد
شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !

شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !

أبرز المواد
مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟

مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟

أبرز المواد
تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر

تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر

أبرز المواد

«ديوان المظالم» يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه

«ديوان المظالم» يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه
http://almnatiq.net/?p=766714
المناطق_متابعات

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف، والتي بدأ التقديم عليها بتاريخ 15/10/1440هـ، على المرتبتين السادسة والرابعة.

وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في المقرات التالية: (المقر الرئيس للديوان، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، المحكمة الإدارية بأبها، المحكمة الإدارية بسكاكا).

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان أنه جرى إرسال رسائل إلكترونية على بريد المرشحين للمقابلات الشخصية وكذلك رسالة نصية على الجوال، وتحديد موعد المقابلة الشخصية ومكانها، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ.

‏ويمكن للمتقدمين الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف (https://jobs.bog.gov.sa/hiring/home.aspx)؛ لمعرفة النتائج وموعد المقابلة الشخصية.

‏جدير بالذكر أن الإدارة شددت على ضرورة حضور المرشح للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد، مصطحباً معه الهوية الوطنية، وإشعار التقديم على الوظيفة.

روابط ذات صلة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !

شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !
مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟

مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*