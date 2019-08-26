شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق شاص لحظة اختلاقه مشكلة مع أحد سكان الحي ، والدخول معه في نقاش حاد تطور إلى تلفظ وشجار بسيط ومسك بالأيادي لينتهي الأمر بصدم متعمد لمركبة المواطن وهي واقفة أمام منزله قبل أن يفر هاربا.

وأظهر المقطع الذي حصلت عليه صحيفة المرصد سائق الشاص أثنا مروره بسيارة داخل الحي ووقوفه أمام منزل المواطن والدخول معه في نقاش حول خلاف بينهما -على ما يبدو- ، ليخرج بعد ذلك من شاصه ويتماسكان بالأيادي ، لينتهي المشهد بعودته إلى شاصه والسير بها إلى الوراء وقيادتها بسرعة نحو سيارة المواطن ويتعمد صدمها قبل أن يغادر الموقع ، فيما وثق أحد شهود العيان المقطع لافتا في حديثه إلى أن صاحب الشاص “ساكن بالقرب من المسجد وأتى إلى داخل الحي بحثا عن المشاكل”.