احدث الأخبار

شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !
أبرز المواد
 مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟
أبرز المواد
 تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر
أبرز المواد
 عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا
أبرز المواد
 بالفيديو : “النصر” يهزم “السد” القطري بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 «ديوان المظالم» يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه
أبرز المواد
 مقتل عنصر من مليشيا الحرس الثوري قرب حدود العراق
أبرز المواد
 التعليم: وصول جميع الكتب الدراسية إلى الإدارات في جميع أنحاء المملكة
أبرز المواد
 جدل حول تأنيث الأوصاف في الظهور الأول لمتحدثة التعليم
أبرز المواد
 الجوازات تنفي ماتم تداوله بشأن السماح بسفر العسكريين دون إجازة خارجية 
أبرز المواد
 أمطار على مدينة تبوك وضواحيها
أجواء المناطق
 محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” الحبيب “
منطقة جازان
شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !

شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !

أبرز المواد
مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟

مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟

أبرز المواد
تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر

تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر

أبرز المواد
عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا

عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا

أبرز المواد

شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !

شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !
http://almnatiq.net/?p=766716

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق شاص لحظة اختلاقه مشكلة مع أحد سكان الحي ، والدخول معه في نقاش حاد تطور إلى تلفظ وشجار بسيط ومسك بالأيادي لينتهي الأمر بصدم متعمد لمركبة المواطن وهي واقفة أمام منزله قبل أن يفر هاربا.
وأظهر المقطع الذي حصلت عليه صحيفة المرصد سائق الشاص أثنا مروره بسيارة داخل الحي ووقوفه أمام منزل المواطن والدخول معه في نقاش حول خلاف بينهما -على ما يبدو- ، ليخرج بعد ذلك من شاصه ويتماسكان بالأيادي ، لينتهي المشهد بعودته إلى شاصه والسير بها إلى الوراء وقيادتها بسرعة نحو سيارة المواطن ويتعمد صدمها قبل أن يغادر الموقع ، فيما وثق أحد شهود العيان المقطع لافتا في حديثه إلى أن صاحب الشاص “ساكن بالقرب من المسجد وأتى إلى داخل الحي بحثا عن المشاكل”.

روابط ذات صلة

مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟

مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟
تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر

تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر
عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا

عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*