بالفيديو : “النصر” يهزم “السد” القطري بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا

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حقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على نظيره السد القطري بنتيجة 2-1 وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الملك فهد الدولى بـ”الرياض”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

تقدم للسد “على أسد الله” في الدقيقة 21 بخطأ من عوض خميس مدافع النصر بسوء تغطية واضحة، وتعادل “عبد الرحمن الدوسري” في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وأحرز جوليانو الهدف الثاني في الدقيقة 72 في الشوط الثاني.

وسيلتقي النصر مع السد، مساء الإثنين الموافق 16 سبتمبر المقبل، على استاد جاسم بن حمد.

فيديو : هدف #السد يتقدم 1-0 على #النصر السعودي في الدقيقة 21 بواسطة علي أسد بذهاب ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا

هدف #النصر الاول عن طريق عبدالرحمن الدوسري .