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بالفيديو : “النصر” يهزم “السد” القطري بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا

بالفيديو : “النصر” يهزم “السد” القطري بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=766723
المناطق_الرياض

حقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على نظيره السد القطري بنتيجة 2-1 وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الملك فهد الدولى بـ”الرياض”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

تقدم للسد “على أسد الله” في الدقيقة 21 بخطأ من عوض خميس مدافع النصر بسوء تغطية واضحة، وتعادل “عبد الرحمن الدوسري” في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وأحرز جوليانو الهدف الثاني في الدقيقة 72 في الشوط الثاني.

وسيلتقي النصر مع السد، مساء الإثنين الموافق 16 سبتمبر المقبل، على استاد جاسم بن حمد.

فيديو : هدف #السد يتقدم 1-0 على #النصر السعودي في الدقيقة 21 بواسطة علي أسد بذهاب ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا

فيديو مُضمّن

هدف #النصر الاول عن طريق عبدالرحمن الدوسري .

فيديو مُضمّن

فيديو: هدف #النصر السعودي يتقدم 2-1 على #السد في الدقيقة 72 عبر جوليانو دي باولا بذهاب ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا

فيديو مُضمّن

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