عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا

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سبوتنيك: أعلنت أكبر دولة إسلامية في العالم، أن عاصمتها باتت مهددة بالغرق، لذلك قرر رئيس البلاد اتخاذ قرار وصفه بـ”المصيري”.

بحر جاوة

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه قرر رسميا نقل العاصمة جاكرتا، التي باتت مهددة بالتعرض للغرق الكامل في بحر جاوة.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أنه قرر نقل العاصمة إلى منطقة جديدة المحاطة بالغابات شرق جزيرة بورنيو، والتي ستكون محمية بصورة كبيرة من الغرق الذي قد تتعرض له جاكرتا ومدن إندونيسية أخرى.

العاصمة جاكرتا

وقال الرئيس الإندونيسي إن نقل العاصمة جاكرتا، رغم أنها خطوة مكلفة، إلا أنها “هائلة” ومهمة جدا.

وقال ويدودو في خطاب عبر التلفزيون: “كدولة كبيرة مستقلة منذ 74 عاما، لم تختر إندونيسيا قط عاصمتها الخاصة”.

تكلفة المشروع

وتابع “العبء الذي تحمله جاكارتا الآن ثقيل جدا كمركز الحكم والأعمال التجارية والأمور المالية والتجارة والخدمات”.

​ومن المقرر أن يكلف المشروع، وفقا لصحيفة “جاكرتا جلوب” الإندونيسية يكلف نحو 486 تريليون روبية، أي ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي.

كما أشارت إلى أن عملية نقل العاصمة ستستغرق أكثر من 10 أعوام تقريبا.