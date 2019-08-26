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تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر

تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر
http://almnatiq.net/?p=766732
المناطق_الرياض

علق مدرب نادي السد القطري تشافي هيرنانديز على خسارة فريقه بهدفين لهدف على يد النصر السعودي في دوري ابطال آسيا مساء الاثنين.

و تلقى تشافي أول خسارة في مسيرته كمدرب على يد النصر ، بعد قيادته للسد في خمس مباريات في كافة المنافسات.

و قال تشافي في تصريحات صحفية عقب اللقاء : بكل اختصار ، يمكن تلخيص خسارتنا و ظهورنا بهذا الشكل في قوة النصر.

و أضاف مفيدا : المنافس كان أقوى منا اليوم و لذلك نجح في تسجيل هدفين و تحقيق الانتصار في نهاية المطاف.

و استطرد الاسباني : لم يُحسم التأهل إلى الدور المقبل حتى الآن ، مازال هناك 90 دقيقة ستلعب في مباراة الإياب.

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