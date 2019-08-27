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إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها

إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها
http://almnatiq.net/?p=766744
المناطق_الرياض

كشفت “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”، عن أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، وذلك بعد اعتماد وزير العمل للتعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتضمن إنفوجرافيك نشرته الوزارة، أبرز الغرامات التي تتعدد بحسب العمال المتضررين أو حالات الارتكاب، وهي: 25 ألف ريال لعدم توفير مكان مناسب للعاملات، وذات الغرامة بعد تحقيق المنشأة مع من تثبت إدانته من العمال.

ويتم تطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال، لعدم توفير دورات مياه مخصصة للعاملات ومكان مهيأ لهن لأداء الصلاة، وذات الغرامة لتورّط صاحب العمل في التمييز بين المتقدمين للعمل.

كما يتم تطبيق غرامة قدرها 15 ألف ريال لعدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة تحقيقات، و10 آلاف ريال لعدم التزام صاحب العمل بوضع ملف حماية للأجور بشكل شهري و10 آلاف ريال لتشغيل النساء بعد الوضع.

وغرامة 10 آلاف ريال لعدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام والتكاليف المحددة، و5 آلاف ريال لعدم قيام المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% من عمالها من السعوديين.

كما تشمل غرامة 5 آلاف ريال لعدم وضع تعميمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم، و2000 ريال لعدم إيقاع العقوبة على العاملة المخالفة، وألف ريال لتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب وموثّق.

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