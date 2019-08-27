احدث الأخبار

مسؤل أممي كبير يحذر من أن العالم يواجه أزمة مناخية غير مسبوقة
منوعات
 قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للمعيدين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس
أبرز المواد
 فيتوريا : لعبنا بشجاعة ونستحق نتيجة أكبر .. جوليانو : مستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب
أبرز المواد
 مركز “مسار” يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان “دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي” في الرياض
أبرز المواد
 إذاعة جدة تبث على الهواء من سوق عكاظ
أبرز المواد
 غداً انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف
أبرز المواد
 العويس يغيب عن تدريبات الأهلي.. والبركة يواصل التأهيل
أبرز المواد
 شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف
أبرز المواد
 إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها
أبرز المواد
 وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
أبرز المواد
مسؤل أممي كبير يحذر من أن العالم يواجه أزمة مناخية غير مسبوقة

مسؤل أممي كبير يحذر من أن العالم يواجه أزمة مناخية غير مسبوقة

منوعات
قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

أبرز المواد
وظائف شاغرة للمعيدين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس

وظائف شاغرة للمعيدين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس

أبرز المواد
فيتوريا : لعبنا بشجاعة ونستحق نتيجة أكبر .. جوليانو : مستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب

فيتوريا : لعبنا بشجاعة ونستحق نتيجة أكبر .. جوليانو : مستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب

أبرز المواد

فيتوريا : لعبنا بشجاعة ونستحق نتيجة أكبر .. جوليانو : مستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب

فيتوريا : لعبنا بشجاعة ونستحق نتيجة أكبر .. جوليانو : مستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب
http://almnatiq.net/?p=766753
المناطق_متابعات

أبدى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي، سعادته بالفوز على فريق السد في دوري أبطال آسيا

النصر نجح في الفوز على السد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لعبنا بشجاعة وخلقنا فرصا عديدة، ورغم التأخر بالنتيجة إلا أننا استمررنا في اللعب بذات النهج والطريقة

وأضاف مدرب النصر: كان ينبغي أن نفوز بنتيجة أكبر، لكن الآن يتعين علينا الحصول على بطاقة التأهل من مباراة العودة

من ناحية أخرى أكد جوليانو، لاعب النصر، سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق خلال الفوز على السد، مؤكدا أن السعادة لا تقتصر على النتيجة فقط

وأوضح: سعيد جدا، ليس فقط من أجل النتيجة، بل من أجل الأداء، أظهرنا شخصيتنا ولم نغير من طريقة لعبنا رغم التأخر بالنتيجة

وأتم اللاعب الحاصل على جائزة الأفضل في المباراة: نجحنا في العودة بشكل مثالي، ومستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب

فيتوريا : لعبنا بشجاعة ونستحق نتيجة أكبر .. جوليانو : مستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب

روابط ذات صلة

قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة
وظائف شاغرة للمعيدين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس

وظائف شاغرة للمعيدين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس
مركز “مسار” يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان “دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي” في الرياض

مركز “مسار” يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان “دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي” في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*