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أبدى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي، سعادته بالفوز على فريق السد في دوري أبطال آسيا

النصر نجح في الفوز على السد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لعبنا بشجاعة وخلقنا فرصا عديدة، ورغم التأخر بالنتيجة إلا أننا استمررنا في اللعب بذات النهج والطريقة

وأضاف مدرب النصر: كان ينبغي أن نفوز بنتيجة أكبر، لكن الآن يتعين علينا الحصول على بطاقة التأهل من مباراة العودة

من ناحية أخرى أكد جوليانو، لاعب النصر، سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق خلال الفوز على السد، مؤكدا أن السعادة لا تقتصر على النتيجة فقط

وأوضح: سعيد جدا، ليس فقط من أجل النتيجة، بل من أجل الأداء، أظهرنا شخصيتنا ولم نغير من طريقة لعبنا رغم التأخر بالنتيجة

وأتم اللاعب الحاصل على جائزة الأفضل في المباراة: نجحنا في العودة بشكل مثالي، ومستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب

فيتوريا : لعبنا بشجاعة ونستحق نتيجة أكبر .. جوليانو : مستوانا اليوم يمنحنا الثقة في لقاء الإياب