احدث الأخبار

العويس يغيب عن تدريبات الأهلي.. والبركة يواصل التأهيل
أبرز المواد
 شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف
أبرز المواد
 إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها
أبرز المواد
 وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
أبرز المواد
 شاهد: ردة فعل سائق يجيب “شاص” بعد نقاش حاد مع شخص آخر وتلقيه صفعة قوية أمام منزل في حي سكني !
أبرز المواد
 مجلة فرنسية.. لماذا يسجن أمير قطر ابن عمه الأمير طلال؟
أبرز المواد
 تشافي يكشف سبب خسارة السد أمام النصر
أبرز المواد
 عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق… والرئيس يتخذ قرارا مصيريا
أبرز المواد
 بالفيديو : “النصر” يهزم “السد” القطري بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 «ديوان المظالم» يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه
أبرز المواد
 مقتل عنصر من مليشيا الحرس الثوري قرب حدود العراق
أبرز المواد
العويس يغيب عن تدريبات الأهلي.. والبركة يواصل التأهيل

العويس يغيب عن تدريبات الأهلي.. والبركة يواصل التأهيل

أبرز المواد
شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف

شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف

أبرز المواد
إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها

إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها

أبرز المواد
وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم

وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم

أبرز المواد

العويس يغيب عن تدريبات الأهلي.. والبركة يواصل التأهيل

العويس يغيب عن تدريبات الأهلي.. والبركة يواصل التأهيل
http://almnatiq.net/?p=766754
المناطق_جدة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمباراة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور سمو المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي المهندس أحمد الصائغ.

وقام المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الفترة المقبلة خلال الاجتماع الذي عقده قبل الحصة التدريبية.

وواصل خالد البركة برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وغاب عن التدريبات حارس المرمى محمد العويس بسبب ظروف عائلية عقب الحصول على إذن من الجهازين الفني والإداري.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بإجراء عدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانا فنيا متكاملا من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية.

روابط ذات صلة

شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف

شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف
إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها

إنفوجرافيك.. “العمل” تكشف أبرز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها
وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم

وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*