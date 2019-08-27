العويس يغيب عن تدريبات الأهلي.. والبركة يواصل التأهيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمباراة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور سمو المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي المهندس أحمد الصائغ.

وقام المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الفترة المقبلة خلال الاجتماع الذي عقده قبل الحصة التدريبية.

وواصل خالد البركة برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وغاب عن التدريبات حارس المرمى محمد العويس بسبب ظروف عائلية عقب الحصول على إذن من الجهازين الفني والإداري.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بإجراء عدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانا فنيا متكاملا من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية.