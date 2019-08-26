مسؤل أممي كبير يحذر من أن العالم يواجه أزمة مناخية غير مسبوقة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة “السبع الكبار” للانخراط في الجهود الرامية إلى التصدي للتغير المناخي

وقال غوتيريش للصحفيين، اليوم الاثنين، إن العالم يواجه أزمة مناخية كبرى، مشيرا إلى أن الشهر الماضي كان الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة منذ بدء تسجيل تلك البيانات

وأضاف أن المعلومات ترجح أن السنوات الخمس بين عامي 2015 و2019 ستكون الأعلى حرارة

وأكد الأمين العام أن الوضع الحالي يعد أسوأ مما كان عليه عندما توصلت دول العالم إلى اتفاق باريس للمناخ عام 2015

وقال غوتيريش: “من الضروري أن تلتزم الدول بزيادة العهود الواردة في اتفاق باريس، لأنها لم تعد كافية كما أنها لا تطبق في الوقت الراهن. نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والتزام أقوى…. نتطلع إلى أن تأتي الدول إلى قمة المناخ في نيويورك بتعهدات بالعمل على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، وأن ترفع بشكل كبير سقف طموحها في المساهمات المحددة وطنيا بشأن العمل المناخي، والتي يتعين مراجعتها عام 2020”

وتابع: “ويجب أن نضمن أن تفرض الضرائب على الكربون بدلا من أن تفرض على الناس، وإنهاء الدعم للوقود الأحفوري والتأكد من عدم بناء مزيد من المصانع العاملة بالفحم بعد عام 2020”

وأضاف الأمين العام أن كل ذلك يتطلب إرادة سياسية، داعيا دول مجموعة “السبع الكبار” إلى أن تكون مثالا إيجابيا في هذا الشأن

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة حضر قمة مجموعة السبع في فرنسا، لحشد الجهود للمشاركة في قمة المناخ التي سيعقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر المقبل