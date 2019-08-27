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مركز “مسار” يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان “دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي” في الرياض

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مركز “مسار” يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان “دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي” في الرياض

مركز “مسار” يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان “دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي” في الرياض
http://almnatiq.net/?p=766767
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عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني “مسار” بهيئة تقويم التعليم والتدريب برنامجاً تدريبياً بعنوان “دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي ” التي بدأت صباح اليوم, وتستمر لمدة يومين وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجودة والاعتماد في عدد من الجامعات وجهات التدريب، والمختصين في هذا المجال، وذلك في مقر المركز في مدينة الرياض.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لدمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية من خلال أساليب متنوعة تساهم في تزويد المتدربين بتلك المهارات.
وأكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار على أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة، والتي يشارك في تقديمها خبراء محليين ودوليين ، وذلك لتمكين المختصين في الجامعات وجهات التدريب من دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية التي تقدمها تلك الجهات مما يساعد الخريجين على النجاح في سوق العمل.

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