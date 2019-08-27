وظائف شاغرة للمعيدين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس

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http://almnatiq.net/?p=766770
المناطق_الرياض

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف معيد، والمخصصة لقسم الهندسة الميكانيكية تخصص الهندسة الميكانيكية طلاب عدد (2)، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة قدرات الجامعيين.

– ألا يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من (وثيقة التخرج- كشف درجات معتمد- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات) إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية مبنى رقم (ENG40) غرفة رقم (34D51)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 /12 /1440هـ وحتى 25 /1 /1441هـ، خلال الدوام الرسمي.

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