مصرع اثنين من الجيش العراقي وإصابة ثالث بهجوم لداعش في ديالى

المناطق - وكالات

لقي اثنان من أفراد الجيش العراقي مصرعهما وأصيب ثالث في هجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي استهدف موقعًا للجيش شمال شرق محافظة ديالى مساء اليوم.

وقال الرائد علاء السعدي من قيادة شرطة محافظة ديالى إن مسلحي داعش هاجموا بواسطة بنادق القنص موقعًا لقوات الجيش العراقي بالقرب من بلدة خانقين شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة، مما أوقع قتيلين في صفوف الجيش وإصابة ثالث، مضيفًا أن المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة، فيما بدأت القوات الأمنية عملية تفتيش لتعقبهم.