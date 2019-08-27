تطبيق Adobe Fill & Sign وسيلة سهلة للتعامل مع ملفات PDF عبر الهاتف

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يعد إرسال ملفات PDF أمرا سهلا للغاية، لكن تحريرها يكون صعبا للغاية خاصة على شاشة الهاتف الذكي الصغيرة، ولأن ملفات PDF تعد من أكثر صيغ الملفات استخداما في مجال العمل، ويحتاج المستخدمون بشكل يومي إلى التعامل معها وتحريرها وإرسالها في الوقت ذاته دون استخدام أجهزة الكمبيوتر، وهنا يأتي دور تطبيق Adobe Fill & Sign للتعامل مع الملفات والاستمارات والنماذج بصيغة PDF.

ويوفر التطبيق إمكانية ملء أي نموذج PDF بسرعة باستخدام خيارات الملء التلقائي المخصصة، وكذلك توقعيه وإرساله بسهولة، ويمكن للمستخدم أيضا مسح النماذج الورقية بالكاميرا، أو فتح ملف مباشرة من بريده الإلكتروني، ما عليه سوى الضغط لإدخال نص أو علامات.

ويحتوى التطبيق أيضا على ملف تعريف يتيح للمستخدم من خلاله تخزين معلوماته مثل، العنوان، والبريد الإلكتروني لملء النماذج بسرعة أكبر. وطوال عملية التحرير يقوم التطبيق بحفظ التعديلات تلقائيا، وعند الانتهاء يمكن للمستخدم إرسال ملف PDF الخاص به عبر البريد الإلكتروني، أو حفظه في جوجل درايف.

كما يتيح للمستخدم تحرير ملفات PDF، وتوقيع النماذج الخاصة به بخط اليد من خلال ميزة التعرف على الخط، وتغيير الخط والحجم واللون، إضافة إلى عديد من المزايا الأخرى. كما يمكن للمستخدم تحديد سطر واحد، أو فقرة وإجراء عدة تعديلات عليها مثل، النقل أو القص أو النسخ واللصق أو الحذف.