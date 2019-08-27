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دراسة لـ”سناب شات”: السعوديون يشاهدون مقاطع التطبيقات أكثر من التلفزيون

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دراسة لـ”سناب شات”: السعوديون يشاهدون مقاطع التطبيقات أكثر من التلفزيون

دراسة لـ”سناب شات”: السعوديون يشاهدون مقاطع التطبيقات أكثر من التلفزيون
http://almnatiq.net/?p=766834
المناطق - الرياض

كشفت Snapchat النقاب عن دراسة جديدة لمجموعة الأبحاث الوطنية (National Research Group) المستقلة، حول عادات مشاهدة الفيديو والمحتوى على الهواتف المتحركة في المملكة، شارك فيها 869 سعودياً، وأظهرت أن السعوديين يشاهدون مقاطع الفيديو بمعدلات تفوق مشاهدتهم لمحتوى التلفاز، ويشاهد 5 من أصل كل 6 سعوديين (85%) مقاطع الفيديو القصيرة التي تقل مدتها عن 10 دقائق لأشخاص من معارفهم مرة واحدة على الأقل يومياً. وأضافت الدراسة أن 80% من السعوديين يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة المميزة (التي تم إنتاجها بأسلوب احترافي) يومياً، في حين قال 70% من السعوديين إنهم يشاهدون محتوى التلفاز التقليدي يومياً.

توقيت الذروة لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المميزة في المملكة يتزامن مع توقيت ذروة مشاهدة التلفاز بين الساعة 17:00 و23:00، ويبلغ متوسط مدة المشاهدة 53 دقيقة.

ويرى 93% من المشاركين في الدراسة أن مقاطع الفيديو على الهواتف المتحركة تتيح لهم استكشاف محتوى جديد وفريد ويكسبهم معلومات جديدة، بينما أجمع 91% على أنها تحفز عقولهم وتحسّن حالتهم المزاجية وتتيح لهم فرصة الابتعاد عن صخب الحياة اليومية.

ويأتي انتشار مقاطع الفيديو الاحترافية القصيرة التي تسهل مشاهدتها استجابة للنمو الحاصل في ثقافة الأخبار السريعة في المملكة، ويمثل أيضاً محركاً ودافعاً لهذا النمو. وفي هذا السياق قال أندي بانج رئيس قسم التسويق الدولي في Snap: «يعتبر السعوديون من أكثر المستخدمين إقبالاً على مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم».

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