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ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان

ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان
http://almnatiq.net/?p=766840
المناطق - الرياض

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بجزيرة فرسان، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.
وأوضحت أن الفرق التفتيشية بفرع الوزارة بمنطقة جازان قاموا بعمل جولة للجزر والمصائد الشمالية، وتم ضبط عدد من الصيادين المخالفين أثناء استخدامهم الشباك النايلون المحظورة في مياه المملكة الإقليمية.
وأفادت أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.
يُذكر أن هناك 8 أنواع لشباك الصيد محظور استخدامها في المملكة، هي: الشباك النايلون أحادية الخيط (Nylon Monofilaments Nets)، الشباك النايلون متعددة الخيوط (Nylon Multifilaments Nets)، الشباك ثلاثية الطبقات (Three layer net)، شباك الأسماك التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 2 بوصة (Nets mesh size less than 2 inch)، الشباك الخيشومية (مناصب) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 3.75 بوصة وطولها أكثر من 2400م وعمقها 3م (Gill net mesh size less than 3.75 inch, length more than 2400 m)، شباك الجر القاعي للروبيان (كوفية الروبيان) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 1.5 بوصة (Trawling net for shrimp mesh size less than 1.5 inch)، شباك الجر القاعي للأسماك (Trawling net for fish)،وأخيراً الشباك الخيشومية العائمة المتحركة )الهيالي( (Drift Gillnets)

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