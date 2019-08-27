بمشاركة وزراء وأكاديمييين.. ورشة عمل لتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد

المناطق - الرياض

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ غداً، ورشة العمل المتخصصة في كود بناء المساجد بالمملكة، بمشاركة عدد من الوزراء والأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بفندق الماريوت بالرياض.

وتأتي الورشة المتخصصة في كود بناء المساجد في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، وامتداداً لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقاً بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد.

كما تناقش الورشة في ست جلسات عمل خلال يومين ستة محاور رئيسية هي: دليل التخطيط العمراني لبناء المسجد، ودليل التصميم المعماري لبناء المسجد، والأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، وتشغيل وصيانة المسجد، والتقنيات المتعلقة ببناء المسجد، ومكملات وكماليات بناء المسجد.

تأتي الورشة حرصاً من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.