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النائب العام لملازمات التحقيق: دفعات جديدة لـ«النيابة» تتوالى

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النائب العام لملازمات التحقيق: دفعات جديدة لـ«النيابة» تتوالى

النائب العام لملازمات التحقيق: دفعات جديدة لـ«النيابة» تتوالى
عدد من ملازمات التحقيق.
http://almnatiq.net/?p=766849
المناطق - الرياض

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن دفعة المعينات حديثا في النيابة العامة ستتبعها دفعات عديدة، مشددا على أنه تم اختيار الصفوة لهذا المجال، لافتا إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها.

وقال خلال لقائه أمس (الإثنين) عددا من ملازمي التحقيق المعينات حديثا، في مقر النيابة العامة، إن المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، داعيا الله تعالى أن يوفقهما لما يقدمانه من دعم كبير للنيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق الأمن لهذا الوطن الغالي.

وأوضح المعجب وفقا لـ”عكاظ”، أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، حيث يتضمن الدراسة الأكاديمية، ويتضمن أيضاً التدريب في مجال العامل، والزيارات لجهات الاستدلال، ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

حضر اللقاء وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

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