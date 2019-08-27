احدث الأخبار

45 مليونا لـ 5 مشاريع بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
منطقة تبوك
 رؤية جديدة لنشاط المسرح في الجنادرية بمنتدى أدبي جدة 
منطقة مكة المكرمة
 51 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارضة في إدلب
أبرز المواد
 النائب العام لملازمات التحقيق: دفعات جديدة لـ«النيابة» تتوالى
أبرز المواد
 قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء
أبرز المواد
 تحذير من “وحش فضائي” يضرب الأرض.. و ناسا تحدد الموعد
أبرز المواد
 بمشاركة وزراء وأكاديمييين.. ورشة عمل لتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد
أبرز المواد
 ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان
محليات
 انفراجة طبية ستنقذ حياة آلاف من مرضى القلب
أبرز المواد
 دراسة لـ”سناب شات”: السعوديون يشاهدون مقاطع التطبيقات أكثر من التلفزيون
أبرز المواد
 عضو شورى سابق يُطالب بتصنيف المدارس الأهلية وتحديد رسومها
أبرز المواد
45 مليونا لـ 5 مشاريع بتعليم عسير

45 مليونا لـ 5 مشاريع بتعليم عسير

منطقة عسير
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

منطقة تبوك
رؤية جديدة لنشاط المسرح في الجنادرية بمنتدى أدبي جدة 

رؤية جديدة لنشاط المسرح في الجنادرية بمنتدى أدبي جدة 

منطقة مكة المكرمة
51 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارضة في إدلب

51 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارضة في إدلب

أبرز المواد

رؤية جديدة لنشاط المسرح في الجنادرية بمنتدى أدبي جدة 

رؤية جديدة لنشاط المسرح في الجنادرية بمنتدى أدبي جدة 
http://almnatiq.net/?p=766858
عادل الزهراني - جدة

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة يوم غد الأربعاء الموافق 27 ذي الحجة. حلقة نقاش بعنوان (نشاط المسرح في مهرجان الجنادرية ) رؤية جديدة وذلك ضمن فعاليات منتدى المسرح.

ومن جهته أكد المشرف على المنتدى الكاتب والباحث ياسر مدخلي أن المنتدى يقوم على خلق مساحة للنقاش والحوار بين المتخصصين للمساهمة في إيصال صوت المسرحيين للمسؤول من خلال بيان يلخص مرئياتهم وتطلعاتهم التي تضيء طريق صناع القرار لمعرفة احتياج المبدع السعودي ويتمكن من تقديم دور يوائم بين أهداف الرؤية السعودية و تطلعات المستفيدين.

ويرتاد المنتدى نخبة من الخبراء والمواهب في فنون المسرح يشاركون فيه بطرح رؤاهم و تقديم خبراتهم سواء من المبدعين أو المهتمين بالمسرح في المملكة، وندرس في منتدى المسرح تقديم مبادرات وعقد شراكات من شأنها رفع مستوى النشاط المسرحي ومحتواه و الإسهام في تحقيق جودة الحياة.

روابط ذات صلة

إذاعة جدة تبث على الهواء من سوق عكاظ

إذاعة جدة تبث على الهواء من سوق عكاظ
غداً انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف

غداً انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف
شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف

شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*