رؤية جديدة لنشاط المسرح في الجنادرية بمنتدى أدبي جدة 

عادل الزهراني - جدة

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة يوم غد الأربعاء الموافق 27 ذي الحجة. حلقة نقاش بعنوان (نشاط المسرح في مهرجان الجنادرية ) رؤية جديدة وذلك ضمن فعاليات منتدى المسرح.

ومن جهته أكد المشرف على المنتدى الكاتب والباحث ياسر مدخلي أن المنتدى يقوم على خلق مساحة للنقاش والحوار بين المتخصصين للمساهمة في إيصال صوت المسرحيين للمسؤول من خلال بيان يلخص مرئياتهم وتطلعاتهم التي تضيء طريق صناع القرار لمعرفة احتياج المبدع السعودي ويتمكن من تقديم دور يوائم بين أهداف الرؤية السعودية و تطلعات المستفيدين.

ويرتاد المنتدى نخبة من الخبراء والمواهب في فنون المسرح يشاركون فيه بطرح رؤاهم و تقديم خبراتهم سواء من المبدعين أو المهتمين بالمسرح في المملكة، وندرس في منتدى المسرح تقديم مبادرات وعقد شراكات من شأنها رفع مستوى النشاط المسرحي ومحتواه و الإسهام في تحقيق جودة الحياة.