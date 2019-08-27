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“موانئ” تنال شهادة الأيزو لإدارة المخاطر

“موانئ” تنال شهادة الأيزو لإدارة المخاطر

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“موانئ” تنال شهادة الأيزو لإدارة المخاطر

“موانئ” تنال شهادة الأيزو لإدارة المخاطر
http://almnatiq.net/?p=766871

حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على شهادة الأيزو لإدارة المخاطر (ISO 31000)، وذلك بعد تطبيقها كافة المعايير الدولية لنظام إدارة المخاطر على مستوى ‏الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات.
وحرصت “موانئ” على الالتزام بأفضل المعايير العالمية عبر تنفيذ التطبيقات المثلى في مجال إدارة المخاطر الشاملة وتحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته، بالإضافة إلى رفع القدرة على الاستجابة بفاعلية على التهديدات التي قد تؤثر على سير العمليات الرئيسية وأهداف الهيئة الاستراتيجية.
وفي ذات السياق، فقد حصلت الهيئة العامة للموانئ في مجال تقنية المعلومات مؤخراً على شهادة الجودة الأيزو 9001 لنظام إدارة الجودة لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال، وكذلك حصولها على شهادة أخرى ضمن المواصفة الدولية وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات وتوثيقها واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
يذكر أن شهادة الأيزو تُعد مجموعة أو عدداً من الشهادات الدالة على تطبيق نظام تأكيد الجودة في المنظمة الحاصلة عليها، حيث تمثل ضمان تأكيد لجهة ثالثة بقدرة المنظمة الحاصلة عليها على تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة للجودة بخصوص المنتج الذي تقدّمه، كما تؤكد هذه الشهادة على المستوى الاحترافي والعالي التي وصلت إليه المنظمة في أدائها وأعمالها وأنشطتها.

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