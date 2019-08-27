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الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=766874
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ,تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع , محافظة بدر, محافظة المهد, العيص, محافظة العلا, محافظة خيبر والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 08 من مساء اليوم.

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