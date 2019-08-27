نتنياهو: أنصح نصرالله وسليماني بمراقبة أفعالهما

المناطق - وكالات

وسط تصعيد في المواقف بين حزب الله وإسرائيل، لاسيما بعد سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين، فجر الأحد في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهديد غير مباشر إلى حزب الله ومعه لبنان وإيران.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: نصرالله (أمين عام حزب الله) يعرف أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيداً، وأن ترد على أعدائها”، في أول رد مباشر على تهديدات نصرالله الأحد. وتابع: “سمعت ما قاله نصر الله. أقترح عليه أن يهدأ. فهو يعلم جيداً أن إسرائيل تعرف كيف ترد أعداءها”.

إلى ذلك، أضاف: أنصحه وأنصح قاسم سليماني أن ينتبها لأقوالهما والأهم لأفعالهما”.

وكان نصرالله اعتبر أن هجوم الطائرتين المسيرتين يمثل تطوراً خطيراً جداً. وتوعَّد الجيش الإسرائيلي برد مفتوح زمنياً.

كما وجَّه أمين عام حزب الله في كلمة ألقاها الأحد أم حشد من أنصاره عبر الشاشات، انتقادات غير مباشرة للدولة اللبنانية وطالبها بعدم الاكتفاء بالاستنكار الذي لطالما انتهجته منذ العام 2000 رداً على خرق إسرائيل للأجواء اللبنانية.

وحذر من أن مناطق شمال إسرائيل لن تكون آمنة، وشدد على أن حزب الله سيعمل على إسقاط أي مسيرة إسرائيلية تخرق أجواء لبنان.

يذكر أنه منذ حادثة الدرون تشهد الأجواء اللبنانية تحليقاً للطائرات الإسرائيلية لاسيما في البقاع وعلى الحدود.