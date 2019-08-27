احدث الأخبار

أمير منطقة الجوف يطلع على الخطط الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 نتنياهو: أنصح نصرالله وسليماني بمراقبة أفعالهما
أبرز المواد
 موقع تركي: قطر تسحب استثماراتها من تركيا
أبرز المواد
 الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 “موانئ” تنال شهادة الأيزو لإدارة المخاطر
أبرز المواد
 45 مليونا لـ 5 مشاريع بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
منطقة تبوك
 رؤية جديدة لنشاط المسرح في الجنادرية بمنتدى أدبي جدة 
منطقة مكة المكرمة
 51 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارضة في إدلب
أبرز المواد
 النائب العام لملازمات التحقيق: دفعات جديدة لـ«النيابة» تتوالى
أبرز المواد
 قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء
أبرز المواد
 تحذير من “وحش فضائي” يضرب الأرض.. و ناسا تحدد الموعد
أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يطلع على الخطط الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد

أمير منطقة الجوف يطلع على الخطط الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد

أبرز المواد
نتنياهو: أنصح نصرالله وسليماني بمراقبة أفعالهما

نتنياهو: أنصح نصرالله وسليماني بمراقبة أفعالهما

أبرز المواد
موقع تركي: قطر تسحب استثماراتها من تركيا

موقع تركي: قطر تسحب استثماراتها من تركيا

أبرز المواد
الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد

أمير منطقة الجوف يطلع على الخطط الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد

أمير منطقة الجوف يطلع على الخطط الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=766885
الجوف - عبدالعزيز الحموان

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الخطط الأمنية التي تسعى الجهات الأمنية على تنفيذها لتفادي اختناقات الطرق والإشارات والعمل على انسيابيتها خاصة أمام المدارس والجامعات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440 هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة دوريات الأمن العميد سعود بن بندر الدويش ومدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على تكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهود لتفادي الزحام مما يضمن حركة سير منتظمة من خلال التواجد الأمني وتحويل وسائل النقل إلى بعض الطرقات الأقل ازدحاما .

وأعرب اللواء الوذيناني عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الاستقبال وسيكون العمل على توجيهات سموه لضمان يوم دراسي خالٍ من الحوادث والزحامباذن الله -.

حضر الاستقبل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

روابط ذات صلة

نتنياهو: أنصح نصرالله وسليماني بمراقبة أفعالهما

نتنياهو: أنصح نصرالله وسليماني بمراقبة أفعالهما
موقع تركي: قطر تسحب استثماراتها من تركيا

موقع تركي: قطر تسحب استثماراتها من تركيا
الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد تصدر تنبيهاً من سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*