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أمير الجوف يستقبل قيادات تعليم المنطقة ويطلع على استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي 1440هـ

أمير الجوف يستقبل قيادات تعليم المنطقة ويطلع على استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي 1440هـ

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أمير الجوف يستقبل قيادات تعليم المنطقة ويطلع على استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي 1440هـ

أمير الجوف يستقبل قيادات تعليم المنطقة ويطلع على استعدادات الإدارة لبداية العام الدراسي 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=766890
الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير عام تعليم منطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعديه.

واستمع سموه من الدكتور الغامدي عن استعدادات الإدارة لاستقبال بداية العام الدراسي 1440هـ ، حيث أكد أن الاستعدادات بلغت نسبة 100% ، حيث نقلت سبع مدارس إلى مبان جديدة وافتتاح 31 مدرسة طفولة مبكرة ووصول 400 حافلة للنقل المدرسي وتجهيز المدارس بأجهزة التكييف، إضافة إلى توزيع المناهج الدراسية على المدارس حسب نظام نور.

كما اطلع سموه على التقرير الختامي لفعاليات صيف 40 والمتمثل في برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات المنفذة والبالغ عددها 179 لـ 1090 مدرب ومدربة استفاد منها 3570 متدربًا ومتدربة، وبرنامج إجازتي الرابع، الذي اشتمل على أربعة مسارات الترفيهي والتطوعي والسياحي والتدريبي في 1084 برنامجا استفاد منها 10680 من مرتاديها، فيما أقيمت مراكز صيفية في عشر مدارس بالمنطقة بلغ عدد الملتحقين فيها أكثر من ألفي طالب وطالبة.

وأوضح مدير تعليم منطقة الجوف لسموه عن مشاركة تعليم المنطقة في خدمة حجاج بيت الله بمئة كشاف وخمس قادة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم ، وثلاثين كشافًا وقائدين لخدمتهم في الأراضي المقدسة.

وثمن أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة للمدارس وأبنائه الطلبة وَفْق الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمينحفظهم اللهبما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانبه أعرب مدير عام تعليم الجوف عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه لإدارة التعليم بما يخدم سير العمل فيها.

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