أمانة الجوف تزود الحدائق بـ 60 مقعداً ذات بمواصفات ومميزات عالية

الجوف - محمد الحسن

شرعت أمانة منطقة الجوف وضمن مبادراة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بتأمين 60 مقعداً ذو كفاءة عالية وتوزيعها في حدائق والمنتزهات في مدينة سكاكا لراحة مرتادي الحدائق وفق المواصفات التي تتناسب مع أجواء المدينة ومتطلبات الزوار .

وقال قائد مبادرة معالجة التشوه البصري بالأمانة الأستاذ عادل بن جبر النبط أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات برنامج تحسين المشهد الحضري، وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وتأكيده المستمر على تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في المنطقة وذكر النبط بأن هناك العديد من المبادرات القادمة التي ستشهدها المنطقة بمشيئة الله .

ودعت أمانة منطقة الجوف الجميع بالمحافظة على مقدرات الحدائق حيث أنها جهزت من اجلكم ولراحتكم وزودت بالعديد من الالعاب التي تتناسب مع جميع الفئات العُمرية المختلفة.