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تعليم الشرقية يشدّد على منع أسطوانات الغاز والطهي واستخدام المباخر في المدارس

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تعليم الشرقية يشدّد على منع أسطوانات الغاز والطهي واستخدام المباخر في المدارس

تعليم الشرقية يشدّد على منع أسطوانات الغاز والطهي واستخدام المباخر في المدارس
http://almnatiq.net/?p=766904
المناطق - الدمام

شددت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على منع أسطوانات الغاز والمواقد الغازية والبترولية بأنواعها واستعمال المواد القابلة للاشتعال كالأقمشة والستائر وسعف النخل الجاف وما شابهها في ممرات الفصول الدراسية والمختبرات، كما أكدت على السماح لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمباشرة الحالات الطارئة فوراً وتسهيل مهمتهم دون تأخير.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان في خطاب وجهه لكافة مدارس البنين والبنات ومكاتب التعليم والإدارات المعنية بالمنطقة بأنه انطلاقا من المهام التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية المتضمنة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات فإنه ينبغي الإبلاغ بشكل عاجل عن أي حوادث حريق أو حالات طارئة في المدارس والتي تشكل خطراً على أمن وسلامة الطلاب والطالبات وكذلك الإصابات الخطرة والوفيات التي تحدث أثناء اليوم الدراسي ومسبباتها والإجراءات التي تم اتخاذها مع إرفاق تقارير الجهات ذات العلاقة ، وكذلك تشكيل لجان تنفيذية لخطط الطوارئ والاخلاء وتدريب منسوبي ومنسوبات المدارس عليها بما لا يقل عن ثلاث خطط في كل فصل دراسي.

وأكد الدكتور الشلعان على عدم إغلاق مخارج الطوارئ بالسلاسل أو الأقفال لأي سبب من الأسباب وخلوها من أي عائق مع ضرورة وجود الإرشادات المؤدية إليها وعدم وضع أي حواجز أو أثاث لإغلاق الممرات أو استحداث غرف في الممرات.

وأشار إلى أن هناك أنشطة غير مسموح بها نهائياً في المدارس ومنها الطهي أو إعداد الطعام داخل المبنى المدرسي واستخدام المفرقعات وكذلك استخدام الخيام وممارسة الألعاب الخطرة. وعدم استخدام المواقد الكهربائية إلا في الأماكن المخصصة مع مراعاة قواعد السلامة واشتراطاتها في تلك الأماكن، وعد استخدام المباخر بكافة أنواعها لما قد ينجم عن ذلك من حرائق علاوة على الأضرار الصحية.

وأكد مدير عام تعليم الشرقية على كافة الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على المبنى المدرسي ومحتوياته والحذر من الممارسات الغير آمنة كالعبث بطفايات الحريق أو أجهزة الإنذار ومتابعة أي تلفيات معتمدة قد تشكل خطورة على السلامة، وإلزام الطالب أو الطالبة بالإصلاح وفقاً للضوابط المنظمة لذلك والواردة بلائحة المخالفات السلوكية.

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