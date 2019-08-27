العلاقات العمالية بالرياض تنهي3454 بلاغات و 773 طلباً لتصفية مستحقات العاملين المتوفين خلال هذا العام

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أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 3454 شكوى تقدم بها الوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من مبرراتها خلال هذا العام

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د/يوسف السيالي أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يوماً، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

وأكد السيالي أن عقوبة البلاغات الكيدية غرامة بمبلغ 20 ألف ريال تتعدد بتعدد البلاغات الكيدية

وأشار إلى أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد أن يعود لصاحب العمل القديم، ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، مؤكداً أنه في حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام باستثناء تجديد الرخص والغرامة بمبلغ20 الف ريال ، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص. أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات باستثناء تجديد الرخص.

يذكر أن طلبات تصفية مستحقات المتوفين الواردة لإدارة العلاقات العمالية بلغت 773 طلباً تم الانتهاء منها، كما يوجد في الإدارة قسم نسائي لاستقبال بلاغات التغيب وإصدار تصاريح عمل لبعض المهن .