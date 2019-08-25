الكلية التقنية بنجران تهيئ 221 خريجاً لسوق العمل

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نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل لخريجي الفصل التدريبي الصيفي للعام 1439/1440هـ بقاعة الأمير مشعل في مقر مبنى الكلية.

واستُهل برنامج تهيئة الخريجين بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب علي بن عبدالله آل عتيق هنأ فيها الخريجين بمناسبة إنهائهم فترة التدريب بالكلية وحصولهم على الشهادة الجامعية المتوسطة، حاثاً الخريجين المتفوقين على الاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية، مؤكداً ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي.

مشيراً الى أهمية المواقع الإلكترونية في تيسير عملية البحث عن العمل، وفي مقدمتها موقع تقني المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة تخصصاته وربط الخريجين بالوظائف بكل يسر وسهولة.

بعد ذلك قدم رئيس مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي محمد آل كليب عرضا عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهمية المقابلة الشخصية، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها.

عقب ذلك قدم مدير فرع معهد ريادة للإعمال الوطني صالح آل سدران شرحاً مفصلاً للتعريف بالمعهد وطريقة دعمه للراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وآلية التقديم وطريقة الدعم.