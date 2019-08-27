إدارة “تعليم الجوف” تعقد الملتقى السنوي للمرشدات الطلابيات

المناطق - سكاكا

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنات” الملتقى السنوي للمرشدات الطلابيات لجميع المراحل والقطاعات تحت عنوان “ملتقى الملهمون” على مسرح الإدارات النسائية، والذي يهدف إلى تمكين المرشدات من التعرف على مفهوم التوجيه والإرشاد وأساليب التمكين في العمل.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع في كلمتها على دور المرشدة الطلابية في الإسهام ببناء شخصية الطالبة ومعرفة قدراتهن والتعاون معهن ومع المعلمات والأسرة في حل المشكلات والصعوبات التي تواجههن تربوياً وتعليمياً، والعمل المستمر لتعزيز دافعيتهن لرفع مستواهن التحصيلي وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني للطالبات.

ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة صباح بنت هليل الفارس أن الملتقى تعريفي للدور الايجابي للمرشدات الطلابيات في المدارس من خلال تناول مشرفات الإرشاد التعريف بكل وحدة تختص بها، وشمل عدة محاور من أهمها: مفهوم التوجيه والإرشاد وأهمية الإرشاد الطلابي، مهام وواجبات المرشدة الطلابية، أهم المشكلات وطرق علاجها، خطوات تنفيذ البرنامج اليومي لعمل المرشدة، التعريف بالوحدة الإرشادية والهاتف الإرشادي ومهام أعمال الوحدة وآلية التحويل إليها، وطريقة تسجيل الطالبات في نظام تكافل وتوثيق الإعانات.